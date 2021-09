ING schakelt creditcardoverzicht tijdelijk uit vanwege datalek

Klanten van ING kunnen tijdelijk hun creditcardoverzicht niet inzien via de app van de bank of tijdens het internetbankieren. Het financiële concern heeft besloten dit overzicht van creditcardtransacties tijdelijk uit te schakelen omdat de creditcardgegevens van ten minste twee klanten van ING zichtbaar waren geworden voor diverse andere gebruikers.

Het gaat om hun voorletters en achternaam plus de eerste en laatste vier cijfers van hun creditcard. De bank zoekt nog uit hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat de oplossing hiervoor is. ING kan nog niet aangeven wanneer het euvel is verholpen en alles weer als normaal werkt.

“We vinden het ontzettend vervelend en bieden onze excuses hiervoor aan”, laat een woordvoerster weten. “We vinden het belangrijk om te benadrukken dat andere mensen niets met deze gegevens of creditcard kunnen doen.”

ING heeft al een voorlopige melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bedrijven en overheden moeten direct een melding doen van een datalek bij de AP. Het kan dan gaan om vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is.