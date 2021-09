Inflatie eurozone bevestigd op 3 procent in augustus

De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3 procent op jaarbasis, het hoogste niveau sinds eind 2011. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers. In juli kwam de inflatie nog uit op 2,2 procent. Een hoge inflatie ondermijnt de koopkracht van consumenten.

De inflatie wordt vooral aangejaagd door de hogere prijzen voor energie. Ook industriƫle goederen werden flink duurder, net als voedsel, alcohol en tabak en diensten. De prijzen worden ook gestuwd door de problemen in de toeleveringsketens bij veel bedrijven en de hogere grondstoffenkosten.

Daarnaast troffen verschillende eurolanden vorig jaar maatregelen die de prijzen beĆÆnvloedden, zoals Duitsland dat het hoge btw-tarief tijdelijk verlaagde. Voor de gehele Europese Unie werd een inflatie gemeten van 3,2 procent tegen 2,5 procent in juli.

De inflatie speelt een belangrijke rol bij het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt op een geldontwaarding van 2 procent. Beleidsmakers bij de ECB zien de hoge inflatie als tijdelijk door het sterke economische herstel van de coronacrisis.