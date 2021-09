Langdurigste afname van Britse winkelverkopen in 25 jaar

De winkelverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in augustus onverwacht voor de vierde maand op rij gedaald. Dat is de langste opeenvolgende krimp sinds de metingen 25 jaar geleden begonnen. Onder meer in supermarkten en warenhuizen kochten consumenten minder, nu er weer meer naar restaurants en evenementen kon worden gegaan. Alleen aan kleding en benzine gaven Britten meer uit door vakantiereizen en de terugkeer naar kantoor.

Economen hadden over de hele linie nog een kleine groei verwacht, maar de krimp kwam in augustus uit op 0,9 procent vergeleken met een maand eerder. De daling was in juli nog 2,8 procent op maandbasis, in juni 0,1 procent en in mei 1,4 procent. De zorgen over uitgaven door consumenten in het Verenigd Koninkrijk nemen toe door de sterk stijgende prijzen en een toename van het aantal coronabesmettingen.

Winkeliers kampen daarnaast met tekorten aan materialen en personeel. Uit een vragenlijst bleek dat halverwege augustus in totaal 6,5 procent van hen last had van niet-verkrijgbare producten of diensten. In warenhuizen lag dat het hoogst op ruim 18 procent.