Pricewise: energierekening wordt in rap tempo hoger

Nederlanders zijn flink meer geld kwijt aan hun energierekening. Vergelijkingssite Pricewise heeft uitgezocht dat een gemiddeld huishouden de energierekening in de eerste helft van dit jaar al met 360 euro zag stijgen. Ten opzichte van vorig jaar was de stijging zelfs meer dan 500 euro.

De sterke toename is volgens Pricewise te wijten aan de oplopende tekorten aan gas en de kostbare opwekking van stroom. Eerder constateerde Pricewise al dat de vraag naar gas groter is dan het aanbod. Ook de opwekking van elektriciteit is erg duur omdat er lange tijd relatief weinig zon en wind was.

Pricewise gaat bij zijn berekeningen uit van de prijzen voor een eenjarig vast contract met een verbruik van 3500 kilowattuur aan stroom en 1500 kubieke meter gas. De gastarieven voor één jaar liggen momenteel op het hoogste punt ooit. Het tarief voor stroom bereikte het hoogste punt sinds 2009, aldus Pricewise.

Energiespecialist Tomas Bleker van de prijsvergelijker is daarnaast somber in een vooruitblik voor de komende tijd, zegt hij in een verklaring. “Als de prijzen blijven stijgen, wordt het een hele dure winter, waarbij je kunt verwachten dat ook de variabele energietarieven per 1 januari een verhoging tegemoetzien.” Pricewise stelt op basis van een peiling onder 1000 mensen ook dat veel mensen zich zorgen maken over de stijgende energietarieven. Ongeveer drie op de tien ondervraagden gaven aan dat het lastig wordt de energierekening te betalen als de tarieven in dit tempo door blijven stijgen.