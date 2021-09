De Franse autoproducent Renault schrapt nog eens 2000 banen in Frankrijk. Het bedrijf is in gesprek met vakbonden over het ontslaan van 1600 technische medewerkers en 400 werknemers in ondersteunende functies tussen 2022 en 2024.

De Franse autoproducent verkeert in moeilijkheden, mede als gevolg van de coronacrisis. Door de virusuitbraak lag de productie van auto’s tijdelijk stil en kon het bedrijf minder auto’s leveren. Verder zitten ook de tekorten aan chips het productieproces in de weg.

De autofabrikant kondigde vorig jaar aan wereldwijd ongeveer 14.600 banen te schrappen en de productiecapaciteit met bijna een vijfde te verlagen. Ondertussen probeert Renault de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. Tegen 2025 moeten negen nieuwe elektrische voertuigen op de markt komen, die in Frankrijk zullen worden gemaakt. Dan gaat het onder andere om elektrische modellen van de Megane, Renault 5 en Kangoo, evenals een SUV.

Renault ligt achter bij rivalen als Volkswagen en Stellantis, moederbedrijf van onder andere Opel, Peugeot, Citro├źn en Fiat, bij het herstel van de crisis. Dat komt vooral doordat Renault grotendeels afhankelijk is van de Europese markt. Die herstelt langzamer dan de Chinese of Amerikaanse markt.