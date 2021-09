Tientallen Koreaanse cryptobeurzen moeten activiteiten staken

Meer dan zestig cryptobeurzen in Zuid-Korea moeten hun klanten vrijdag laten weten dat de handel op de platforms gedeeltelijk of in zijn geheel wordt opgeschort. Dat is een week voordat een nieuwe verordening in werking treedt.

Om te kunnen blijven handelen, moeten de beurzen zich uiterlijk 24 september registreren bij de Financial Intelligence Unit. Ook moeten ze een veiligheidscertificaat van het agentschap dat gaat over cyberveiligheid kunnen overleggen. De beurzen moeten ook samenwerken met banken zodat zeker is dat bankrekeningen ook daadwerkelijk op naam staan.

Beurzen die zich niet hebben geregistreerd, moeten hun diensten na 24 september stopzetten, terwijl beurzen die zich wel hebben geregistreerd maar er niet in geslaagd zijn een overeenkomst met banken te sluiten, een verbod op de handel in de Koreaanse munteenheid won zullen krijgen.

Cryptobeurzen die niet aan de nieuwe regels voldoen moeten hun klanten uiterlijk een week van tevoren inlichten. Van alle beurzen zullen er bijna veertig alle diensten stopzetten. Nog eens 28 hebben veiligheidscertificaten, maar hebben nog geen overeenkomst met banken.