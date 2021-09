Beursweek staat vooral in teken van rentebesluit Fed

Beleggers richten zich in de nieuwe beursweek vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse inflatie is in augustus wat lager uitgevallen dan verwacht. De lagere inflatie biedt de Federal Reserve mogelijk speelruimte om de coronasteunpakketten nog niet direct af te bouwen. Verder gaat de aandacht uit naar nieuwe macro-economische cijfers en de verdere ontwikkelingen rond corona. Er staan amper bedrijfsresultaten op de agenda.

De Amerikaanse koepel van centrale banken gaf eerder aan nog dit jaar te willen beginnen met het afbouwen van de coronasteunpakketten. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het beleid van de Fed. De centrale bank heeft tot dusver gezegd dat de hoge inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is vanwege het sterke economische herstel van de pandemie.

Ook de Turkse centrale bank neemt deze week een rentebesluit. De afgelopen vijf maanden zijn de rentetarieven niet aangepast. Door de oplopende inflatie zagen beleidsmakers weinig ruimte voor een verlaging van de leenkosten, waar president Recep Tayyip Erdogan wel continu op aandringt.

In eigen land gaat de aandacht komende week onder meer uit naar Prinsjesdag. Vrijdag lekte al uit dat het iets beter gaat met de Nederlandse economie dan gedacht. De economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 3,9 procent, schreef RTL Nieuws. Voor volgend jaar wordt een groei van 3,5 procent verwacht.

Het Amerikaanse sportartikelenmerk Nike is een van de weinige bedrijven die de komende week met cijfers komt. Nike maakt donderdag bekend of het de goede resultaten van het voorgaande kwartaal een vervolg kan geven. Er werd toen een nettowinst behaald van 1,5 miljard dollar. Op de Amsterdamse beurs komt biotechnoloog Vivoryon met een cijferupdate.

Marktonderzoeker Markit komt deze week met een reeks inkoopmanagersindexen voor verschillende Europese landen, de eurozone, Japan en de Verenigde Staten over de maand augustus. Die graadmeters geven de economische bedrijvigheid in bijvoorbeeld de industrie aan.