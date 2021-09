Indonesisch verbod op nieuwe palmolieplantages loopt af

Het Indonesische verbod op het aanplanten van nieuwe palmolieplantages loopt komende week af. Het is nog niet duidelijk of het moratorium zal worden verlengd. Dat verbod werd drie jaar geleden ingesteld door president Joko Widodo om verdere ontbossing te voorkomen.

Een verlenging van het verbod op nieuwe palmolieplantages zou er volgens kenners voor kunnen zorgen dat de prijzen verder stijgen. Dit jaar is de prijs van palmolie al enorm gestegen. De grondstof wordt gebruikt in een enorme variëteit aan producten, van margarine tot koekjes en van shampoo tot biodiesel. Zo gebruikt Unilever palmolie in bijvoorbeeld ijsjes en verzorgingsmiddelen. Het levensmiddelenconcern waarschuwde in juli al voor prijsstijgingen van zijn producten. Ook de prijzen van andere landbouwproducten zitten al enige tijd in de lift.

De afgelopen drie jaar is in Indonesië zo’n 3 miljoen hectare aan plantages in bosgebieden aangetroffen die zonder vergunning zijn aangelegd. In totaal is bijna 16,5 miljoen hectare in het land beplant met het gewas.

Het winnen van palmolie gebeurt vooral in Indonesië en Maleisië. Het gebruik van palmolie is omstreden. Er wordt vaak regenwoud platgebrand om ruimte te maken voor palmolieplantages. Milieu- en mensenrechtenorganisaties zijn daarom al lang erg kritisch. Ze willen ook dat westerse bedrijven niet meer in foute palmolieproductie investeren.