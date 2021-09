Baas Air France-KLM blij met versoepeling Amerikaans inreisbeleid

Vliegtuigmaatschappijen die veel vliegen op trans-Atlantische routes reageren verheugd op de aankondiging dat volledig gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf begin november weer welkom zijn in de Verenigde Staten. Topman Ben Smith van Air France-KLM spreekt bijvoorbeeld van “fantastisch nieuws”. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern zal volgens hem snel extra vluchten naar de VS in zijn boekingssystemen gaan zetten.

Afreizen naar de VS is momenteel vrijwel onmogelijk voor mensen die geen Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning hebben. Maar het strenge reisbeleid dat aan het begin van de coronapandemie werd ingevoerd, wordt door het Witte Huis versoepeld. Reizigers moeten zich na aankomst straks wel laten testen en een mondkapje dragen.

Smith reageerde in een interview met Bloomberg TV. Daar zei hij ook dat hij rekent op een relatief snel herstel van de markt. De reizigersaantallen van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, zouden in de ogen van Smith spoedig weer dichterbij moeten komen. Zowel naar toeristische reizen als naar zakentrips zou veel vraag zijn.

Ook British Airways heeft gereageerd op de stap van de Amerikanen. Topman Sean Doyle noemde het een “historisch moment” en gaf daarbij aan dat het de luchtvaartsector een enorme boost zou kunnen geven.

Airlines For Europe, een Europese lobbyorganisatie voor de luchtvaart, merkte daarnaast op dat de ontwikkeling net op tijd komt voor bijvoorbeeld vrienden die aan weerszijden van de Atlantische Oceaan wonen en graag samen de feestdagen zouden doorbrengen. Verder heeft de aankondiging een warm welkom gekregen van beleggers. Op de Europese beurzen ging Air France-KLM maandag meer dan 5 procent omhoog. IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways en het Spaanse Iberia, won zelfs dik 11 procent aan beurswaarde.