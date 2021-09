Bill Gates haalt miljard op voor ontwikkeling schone energie

Amerikaanse bedrijven als American Airlines, Microsoft en General Motors hebben in totaal 1 miljard dollar gedoneerd aan een initiatief van Bill Gates. Het geld wordt gebruikt om de ontwikkeling van technologieën te stimuleren die moeten leiden tot schone energie. Het project van Gates heet Breakthrough Energy en richt zich onder meer op groene waterstof en duurzame vliegtuigbrandstof.

Die oplossingen zijn nog niet goedkoop genoeg om in de praktijk te worden gebruikt. Zo is duurzame vliegtuigbrandstof nog altijd vijf keer zo duur als kerosine. Gates wil met het initiatief een bijdrage leveren aan de doelstelling om tegen 2050 bijna geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Vorige maand kwam VN-klimaatpanel IPCC nog met een alarmerend rapport. Volgens de onderzoekers kan de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het IPCC concludeerde dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.

De steun van de bedrijven komt tegen de achtergrond van de plannen van de Amerikaanse president Joe Biden om de CO2-uitstoot sneller te reduceren. Eerder deze maand liet de regering weten dat de luchtvaart tegen 2030 een vijfde minder broeikasgassen moet uitstoten.

Ook Bank of America, staalproducent ArcelorMittal, de Boston Consulting Group en vermogensbeheerder BlackRock hebben geld gedoneerd aan het initiatief van Gates. Volgens de medeoprichter van Microsoft is er in totaal zo’n 50 biljoen dollar (zo’n 43.000 miljard euro) nodig om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd naar nul terug te brengen.