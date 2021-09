BIS: groei van groene investeringen kan tot bubbel leiden

De snelle groei van groen investeren kan tot een bubbel leiden die later kan barsten, zegt de Bank voor Internationale Betalingen (BIS). Dat financiële instituut staat ook wel bekend als de centrale bank voor centrale banken. Meer transparantie zou kunnen helpen bij het voorkomen van zo’n bubbel en het plotseling knappen daarvan.

Economen van de bank wijzen in een rapport erop dat een dergelijke bubbel vaker voorkomt bij grote veranderingen in de maatschappij en economie. Zo keken ze onder meer naar de opkomst van de spoorwegen en de dotcom-bubbel. Die periodes worden gekenmerkt door onduidelijkheid en een wil om geld te steken in de nieuwe technologie.

De prijs van investeringen in bedrijven die zich met groene energie bezighouden is momenteel bijvoorbeeld hoog in vergelijking tot de winsten van deze ondernemingen. “Er zijn tekenen dat de waarderingen van ESG-aandelen opgerekt zouden kunnen zijn”, volgens het rapport. ESG is de Engelse term voor bedrijven die zich bezig houden met duurzaamheid, sociale gelijkheid en transparantie.

Belangrijk punt is dat er veel onduidelijkheid is over wat er geldt als een groene of duurzame investering. Door de grote vraag naar deze investeringen vloeit er ook veel geld naar bedrijven die helemaal niet groen zijn. Persbureau Bloomberg schatte de wereldwijde markt voor groene investeringen vorig jaar in op ruim 35 biljoen dollar, omgerekend zo’n 30.000 miljard euro. Dat is ongeveer een derde van alle investeringen wereldwijd.

Ook andere organisaties hebben al aangegeven dat er duidelijker moet worden wat groene investeringen zijn, zoals bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank (DNB). Er zijn plannen voor duidelijke regels op Europees niveau voor investeringen in groene en duurzame bedrijven.