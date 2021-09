Johnson tegen Bezos: Amazon moet meer belasting betalen

De Britse premier Boris Johnson vindt dat webwinkel Amazon meer belasting moet betalen in het Verenigd Koninkrijk. Het moet eerlijker en dat gaat Johnson later op maandag ook tegen Jeff Bezos zeggen, zo zei hij tegen journalisten voordat in het vliegtuig stapte richting de Verenigde Staten. Bezos is de voormalige topman en de huidige voorzitter van Amazon.

Alle leden van de G20 steunden in juli een plan om een wereldwijd minimumbelastingtarief in te voeren om te voorkomen dat bedrijven winsten doorsluizen. Dat moet uitmonden in een grootschalige hervorming van het internationale systeem voor bedrijfsbelastingen. Het betekent bijvoorbeeld dat de grootste ondernemingen belasting moeten afdragen in het land waar ze zaken doen.

Als er echt zo’n minimum wordt ingesteld, krijgen Europese landen meer rechten om bijvoorbeeld Amerikaanse techondernemingen als Facebook en Amazon te belasten. Voorgesteld is om het minimumtarief voor grote bedrijven ten minste 15 procent te laten bedragen. Het huidige gemiddelde voor deze vorm van belasting ligt op zo’n 6 tot 7 procent.

Johnson zei Bezos ook te zullen aansporen om de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het Verenigd Koninkrijk te verbeteren.