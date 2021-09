Leidende beursgraadmeter Frankfurt van 30 naar 40 bedrijven

De DAX-beursgraadmeter in Frankfurt bestaat per maandag niet uit 30 maar uit 40 bedrijven. Het is voor de leidende beursindex in Duitsland de grootste facelift in de 33-jarige geschiedenis. Onder de nieuwkomers in de index zijn onder meer lucht- en ruimtevaartbedrijf Airbus en onlinewinkelbedrijf Zalando. Ook luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die als gevolg van de coronacrisis zijn plekje in de index eerder verloor, keert weer terug.

De index voor middelgrote bedrijven in Frankfurt, de mDAX, gaat op zijn beurt van 60 naar 50 bedrijven.

De DAX kende in 2020 sowieso een turbulent jaar. Zo was er ook de ondergang van betalingsbedrijf Wirecard na onthullingen van grootschalige fraude. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een bedrijf uit de DAX failliet ging. Met het uitbreiden van de graadmeter worden ook nieuwe regels van kracht om de toetreding tot de DAX beter te reguleren. Die zijn bedoeld om nieuwe schandalen te voorkomen. Zo zullen bedrijven aan moeten kunnen tonen dat ze de voorbije twee jaar winst hebben gemaakt. Met terugwerkende kracht zou dat nu niet voor alle ondernemingen in de DAX gelden.

Dat de index nu uitgebreid wordt heeft ook te maken met de veranderende Duitse economie. Door tien bedrijven toe te voegen wordt een beter beeld geschetst van de breedte van de Duitse economie in zijn geheel, met ook meer aandacht jonge opkomende bedrijven. Naast Zalando maakt bijvoorbeeld ook de leverancier van maaltijdpakketten HelloFresh zijn opwachting in de DAX. Deze bedrijven deden tijdens de coronapandemie goede zaken doordat thuiszittende mensen online kleding kochten en eten bestelden.

De nieuwkomers maken de DAX “aantrekkelijker”, aldus Norbert Kuhn van het Duitse beursinstituut DAI, de vertegenwoordiger van de beursdeelnemers. Een aantal van de bedrijven in de DAX is “opgericht in de voorlaatste eeuw”, zei hij, en jongere bedrijven zullen de index meer “dynamiek” geven in de toekomst. Door het opschudden van de index wordt ook de “concentratie van auto- en chemiebedrijven verminderd”, legt Kuhn uit.