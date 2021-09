Prijzen voor Duitse producten stegen sneller dan verwacht

De prijzen die Duitse producenten voor hun producten vragen zijn in augustus sterker gestegen dan verwacht. Afgelopen maand kwam er 1,5 procent bovenop de prijzen van juli, becijferde het Duitse federale statistiekbureau. Ten opzichte van vorig jaar augustus gingen de prijzen met 12 procent omhoog. Dat is de grootste prijsstijging sinds december 1974 toen de eerste oliecrisis voor sterk gestegen prijzen had gezorgd.

Net als toen zijn ook nu de energieprijzen de oorzaak voor de hogere prijzen van producten. Bedrijven rekenen het extra geld dat ze kwijt zijn door aan hun klanten. In augustus lag de energieprijs in Duitsland haast een kwart hoger dan een jaar eerder. Met name de prijs voor gas steeg hard.

Ook grondstoffen werden echter duurder. Zonder de invloed van energieprijzen lagen de producentenprijzen in augustus nog altijd ruim 8 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral voor hout en metalen moesten bedrijven flink meer neertellen.

De producentenprijzen hebben een flinke invloed op de inflatie. Als producenten meer rekenen voor hun producten zullen de prijzen voor consumenten ook stijgen, al zullen winkels mogelijk een deel van de extra kosten voor hun rekening nemen. De Duitse inflatie kwam in augustus uit op 3,9 procent.