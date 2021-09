Shell verkoopt voor miljarden aan bezittingen in VS

Olie- en gasconcern Shell verkoopt al zijn bezittingen in het grootste Amerikaanse olieveld aan branchegenoot ConocoPhillips. De deal levert het Brits-Nederlandse bedrijf 9,5 miljard dollar op. Omgerekend gaat het om meer dan 8 miljard euro. Daarmee betreft het een van de grootste verkoopdeals van Shell in de afgelopen jaren.

Shell was al langer op zoek naar een koper voor zijn bezittingen in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin, dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt. Dat gebied is bekend om zijn schaliewinning, waarbij olie uit gesteentes wordt gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliƫn in de grond te spuiten. Het concern bezat sinds 2012 rechten in het gebied. Momenteel gaat het om een oppervlak van meer dan 900 vierkante kilometer. Shell haalt er dagelijks ongeveer 175.000 vaten olie uit de grond.

Dat Shell zich terugtrekt uit het gebied zou ook kunnen helpen om aan zijn duurzaamheidsdoelen te voldoen. Shell streeft ernaar om in 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten. De laatste tijd ondervindt Shell veel druk om nog meer werk te maken van vergroening. Maar de stap betekent niet dat Shell de Verenigde Staten de rug toekeert. Shell benadrukt al meer dan een eeuw energie te leveren aan Amerikaanse klanten. Het bedrijf zegt van plan te zijn om nog decennialang een grote speler te blijven op het gebied van energie in het land.