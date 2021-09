Aandacht voor beursdebuut Universal, Evergrande en Fed op Damrak

De beurshandel op het Damrak staat dinsdag vooral in het teken van de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Reserve, die later op de dag begint. Ook houden beleggers de situatie rond de door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group in de gaten. Daarnaast letten beleggers op het beursdebuut van Universal Music Group (UMG), ’s werelds grootste platenlabel, en kijken ze met een schuin oog naar de plannen die het demissionair kabinet op Prinsjesdag presenteert.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters in het groen te openen. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, sloot de Nikkei dinsdag dik 2 procent lager. Beleggers verwerkten de forse wereldwijde koersverliezen aan het begin van de week die werden veroorzaakt door het dreigende faillissement van Evergrande. In Hongkong verloor Evergrande 4 procent na de koersval van ruim 10 procent op maandag.

UMG, het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga, wordt bij de beursgang op het Damrak gewaardeerd op meer dan 33 miljard euro. Daarmee gaat het om een van de grootste beursgangen In Amsterdam van de laatste jaren. Bij de gang naar de beurs wil het Franse mediaconcern Vivendi 60 procent van de aandelen in het label verdelen onder zijn eigen aandeelhouders. Die aandelen kunnen Vivendi-aandeelhouders vervolgens verhandelen.

Ook Shell staat in de belangstelling. Het olie- en gasconcern verkoopt al zijn bezittingen in het grootste Amerikaanse olieveld aan branchegenoot ConocoPhillips. De deal levert Shell omgerekend meer dan 8 miljard euro op. Dat Shell zich terugtrekt uit het gebied zou kunnen helpen om aan zijn duurzaamheidsdoelen te voldoen.

Kendrion kondigde aan 3T over te nemen. Een overnamebedrag werd door de producent van elektromagnetische componenten niet gegeven. 3T is een Twentse ontwikkelaar van elektronica en software en behaalt een jaarlijkse omzet van 12 miljoen euro. Het bedrijf is volgens Kendrion winstgevend. Biotechnoloog Vivoryon kwam nog met cijfers. Het bedrijf leed in het eerste halfjaar meer verlies door hogere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

De euro was 1,1731 dollar waard, tegen 1,1729 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 70,90 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 74,52 dollar per vat.