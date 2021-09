Beurzen New York tonen herstel van forse koersverliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst geopend. Daarmee werd wat goedgemaakt van de forse koersverliezen een dag eerder toen zorgen over een dreigend faillissement van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande beleggers op Wall Street in de ban hielden. Die onzekerheid is nu even aan de kant geschoven. Verder gaat de aandacht uit naar de Federal Reserve die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,7 procent hoger op 34.198 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4382 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging ook 0,6 procent vooruit tot 14.797 punten. Maandag lieten de hoofdgraadmeters nog minnen tot 2,2 procent optekenen door alle nervositeit rond een mogelijk faillissement van Evergrande en de gevolgen daarvan voor de Chinese economie en de wereldeconomie.

De grondstoffensector daalde opnieuw na de klappen een dag eerder. Zo verloren de staalbedrijven US Steel en Nucor tot 2 procent, terwijl mijnbouwer Freeport-McMoRan 1,1 procent daalde. De machinebouwers Caterpillar en Deere werden tot 0,4 procent lager gezet.

Oliefondsen als Chevron en ExxonMobil wonnen tot 0,5 procent, dankzij de hogere olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 70,86 dollar en Brentolie klom eveneens 0,8 procent tot 74,53 dollar per vat.

Olieconcern ConocoPhillips steeg 2,5 procent na het nieuws dat het bedrijf voor 9,5 miljard dollar alle bezittingen van Shell in het grootste olieveld van de Verenigde Staten overneemt. Het gaat daarbij om activiteiten in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin, dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt.

Ook in de financiƫle sector was herstel te zien, met plussen voor de grote banken JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo tot 0,6 procent. Grote techfondsen als Amazon, Tesla en Google-moeder Alphabet boekten winsten tot 0,9 procent.

Taxidienst Uber noteerde kort na aanvang zo’n 7 procent in het groen. Uber kwam met een aanscherping van zijn financiĆ«le verwachtingen voor het derde kwartaal. Daarbij werd de onderkant van de verwachting voor de boekingen naar boven bijgesteld.

Apple werd 0,8 procent hoger gezet. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal werkt Apple aan technologie voor de iPhone die depressies en andere cognitieve stoornissen kan herkennen.