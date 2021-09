Bitcoin verliest verder aan waarde na onrust op markten

Cryptomunt bitcoin heeft verder aan waarde verloren nu op de financiële markten sprake is van aanhoudende onrust. De munt zakte in de vroege Aziatische handel met bijna 8 procent tot een niveau van bijna 40.000 dollar (ruim 34.000 euro), om daarna weer iets op te krabbelen. Beleggers wegen de risico’s af die voortkomen uit de schuldencrisis van Evergrande en de vergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve later deze week. Daar wordt mogelijk meer duidelijk over de afbouw van de coronasteunmaatregelen.

Volgens CoinMarketCap was de munt dinsdagochtend ruim 42.000 dollar waard. De website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. Ook andere munten verloren aan waarde. Zo zakte ether door een verlies van dik 8 procent tot onder de 3000 dollar en cardano speelde het voorbije etmaal zo’n 10 procent van zijn waarde kwijt. De verliezen weerspiegelden volgens kenners de zorgen die in de markt leven.

Cryptomunten als bitcoin bewegen niet altijd mee met het sentiment op de financiële markten. Daarmee kunnen crypto’s voor bepaalde beleggers aantrekkelijk zijn als ze risico’s van beleggingen willen spreiden. Maar nu de munten steeds meer geïntegreerd raken in de wereldwijde financiële markten, bewegen de munten steeds meer mee met het algehele sentiment dat daar heerst.