Corporatie Vestia wil vergoeding Barclays wegens miljoenenschade

Woningcorporatie Vestia heeft in Londen een rechtszaak aangespannen tegen de Britse bank Barclays wegens het debacle met derivaten. Dat schandaal kostte Vestia jaren terug miljarden euro’s en nu wil de huisvester de schade verhalen op partijen die de financiële problemen zouden hebben veroorzaakt. Vestia stelt door toedoen van Barclays 279 miljoen euro schade te hebben geleden.

Vestia, destijds de grootste woningcorporatie van Nederland, kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op derivaten. Dat zijn complexe financiële producten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. In totaal leed de corporatie 2,5 miljard euro schade, waarna andere woningcorporaties te hulp moesten schieten om Vestia voor een faillissement te behoeden.

Barclays sloot met Vestia contracten af voor deze derivaten. Maar de woningcorporatie stelt in een verklaring dat deze afspraken met de bank helemaal niet gemaakt konden worden. Volgens de wet en de eigen statuten mocht Vestia namelijk alleen actief zijn op het gebied van volkshuisvesting. Het sluiten van derivatendeals valt buiten dit doel, redeneert Vestia, dus moet Barclays geld terug betalen.

Vestia is al langer bezig schadevergoedingen te halen bij de vermeende veroorzakers van de financiële problemen. De Londense afdeling van Citibank betaalde in maart ruim 47 miljoen euro, zonder erkenning van aansprakelijkheid. Accountantsorganisaties KPMG en Deloitte schikten voor 25 miljoen euro. Eerder zijn bijvoorbeeld al schikkingen getroffen met oud-commissarissen van de corporatie en met ABN AMRO en Deutsche Bank.