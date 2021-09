Gestegen arbeidskosten drukken winst pakketvervoerder FedEx

Pakketvervoerder FedEx heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar minder winst geboekt. Het Amerikaanse bedrijf was meer kwijt aan loon door de krappe arbeidsmarkt, maar kwam door diezelfde krapte ook mensen tekort waardoor minder efficiënt gewerkt kon worden. De omzet steeg wel door onder meer hogere prijzen die het bedrijf in rekening kon brengen voor vrachtvervoer.

De winst van FedEx kwam in het kwartaal dat eind augustus eindigde uit op 1,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 950 miljoen euro. In de eerste drie maanden van het fiscale jaar 2021 was dat nog een winst van 1,25 miljard dollar.

FedEx voorziet ook later dit boekjaar meer geld kwijt te zijn aan zijn personeel en verlaagde daarom zijn winstverwachtingen. Een al eerder aangekondigde tariefsverhoging van gemiddeld haast 6 procent kan dat niet voorkomen. Ook voor de feestdagenperiode verhoogde FedEx de prijzen al.

De omzet van FedEx ging wel omhoog, van 19,3 miljard dollar vorig jaar naar 22 miljard dollar nu. In de Verenigde Staten en elders blijven consumenten veel online bestellen. Die bezorging aan huis is voor FedEx echter minder winstgevend dan vervoer van goederen voor zakelijke klanten.