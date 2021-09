Muziekfonds John Ewbank koopt muziekrechten Golden Earring en BZN

Het nieuwe muziekinvesteringsfonds van hitcomponist John Ewbank heeft de muziekrechten verworven van internationaal bekende artiesten als Shocking Blue, Golden Earring en Focus. Daarover heeft het eerder dit jaar opgezette Pythagoras Music Fund (PMF) afspraken gemaakt met oud-radiopersoonlijkheid en zakenman Willem van Kooten, die de rechten tot nu toe beheerde.

Van Kooten had met zijn Nanada Music en Red Bullet een catalogus met rechten op 30.000 nummers en 6500 zogeheten master recordings, de originele opnames van nummers, opgebouwd. Daarin zitten onder meer de rechten op de internationale hits Radar Love van Golden Earring en Venus van Shocking Blue, maar ook rechten op muziek van artiesten als BZN, Earth & Fire en Sandy Coast. Al die rechten gaan nu over naar PMF.

“Willem is de godfather van de Nederlandse muziekindustrie. We kennen elkaar al heel lang. Wij voelen ons bevoorrecht dat Willem zijn nalatenschap aan PMF heeft toevertrouwd”, zegt Hein van der Ree, die net als Ewbank een van de managers van het fonds is. Van Kooten zal als niet-uitvoerend bestuurder ook betrokken worden bij het PMF. Met de deal zijn miljoenen euro’s gemoeid. Maar hoeveel geld er precies is betaald, wordt niet naar buiten gebracht.

Ewbank is onder meer bekend van zijn teksten en muziek voor Marco Borsato. Ook componeerde hij het Koningslied voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013. Begin dit jaar werd bekend dat hij samen met enkele partners PMF had opgericht. Samen denken ze veel geld te kunnen verdienen door muziekrechten op te kopen en te gaan exploiteren. Dat sluit niet uit dat de muzikanten meestal zelf ook nog verdienen aan hun eigen muziek. Er zijn namelijk meerdere soorten muziekrechten.