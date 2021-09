Muzieklabel Universal knalt omhoog bij debuut op Damrak

Universal Music Group (UMG), ’s werelds grootste muzieklabel, beleefde dinsdag een succesvol beursdebuut op het Damrak. Het aandeel van het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga klom bijna 38 procent ten opzichte van de introductieprijs. Het bedrijf wordt daarmee gewaardeerd op zo’n 46 miljard euro. Het gaat om een van de grootste beursgangen op de Amsterdamse markt in jaren.

UMC noteerde op 25,40 euro tegen een introductiekoers van 18,50 euro per aandeel. Bij de beursintroductie verdeelde het Franse mediaconcern Vivendi 60 procent van de aandelen in het label onder zijn eigen aandeelhouders. Die aandelen kunnen Vivendi-aandeelhouders vervolgens verhandelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 784,50 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1077,66 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,2 procent.

De beurshandel stond verder vooral in het teken van de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Reserve, die later op de dag begint. Ook hielden beleggers de situatie rond de door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande in de gaten. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) verwacht dat het concern in gebreke zal blijven bij het nakomen van zijn financiĆ«le verplichtingen en denkt niet dat de Chinese overheid met directe financiĆ«le hulp voor het bedrijf zal komen. Wel zal Beijing volgens S&P optreden om een domino-effect door het omvallen van Evergrande te voorkomen.

Sterkste stijger in de AEX was Shell met een winst van 3,7 procent. Het olie- en gasconcern verkoopt al zijn bezittingen in het grootste Amerikaanse olieveld aan branchegenoot ConocoPhillips. De deal levert Shell omgerekend meer dan 8 miljard euro op. Dat Shell zich terugtrekt uit het gebied zou kunnen helpen om aan zijn duurzaamheidsdoelen te voldoen. Zorgtechnologiebedrijf Philips sloot de rij met een min van 0,8 procent.

Kendrion klom 2,8 procent. De producent van elektromagnetische componenten neemt de Twentse ontwikkelaar van elektronica en software 3T over. Een koopsom werd niet gegeven. Vivoryon daalde 0,7 procent. De biotechnoloog leed in het eerste halfjaar meer verlies door hogere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

De euro was 1,1731 dollar waard, tegen 1,1729 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 71,13 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 74,69 dollar per vat.