Ook beurswaakhond VS stelt onderzoek in naar Activision Blizzard

De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) stelt een onderzoek in naar de uitgever van videogames Activision Blizzard. De SEC wil weten of het bedrijf investeerders tijdig heeft ingelicht over de kwesties rond seksuele intimidatie en ongelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Volgens zakenkrant The Wall Street Journal is topman Bobby Kotick een van de mensen die is gedagvaard. De SEC heeft volgens de krant om documenten gevraagd, waaronder notulen van bestuursvergaderingen, personeelsdossiers van zes voormalige werknemers en communicatie tussen Kotick en leidinggevenden bij het bedrijf. Ook klachten van werknemers, klanten en aannemers over seksuele intimidatie en discriminatie zijn aan het rapport toegevoegd.

Activision Blizzard werd eerder door een overheidsinstantie van de staat Californië aangeklaagd wegens de vermeende misstanden op de werkvloer. Bij het bedrijf staakten onlangs zo’n tweehonderd medewerkers uit protest tegen de slechte behandeling van vrouwelijke werknemers. Californië beticht het gamebedrijf ervan “een seksistische cultuur te bevorderen en vrouwen minder te betalen dan mannen”, zo staat in een aanklacht.

De SEC heeft in navolging van Californië dagvaardingen uitgestuurd naar het bedrijf en een andere werknemers. Ook een aantal voormalig werknemers ontving een dagvaarding omdat de SEC meer informatie wil hebben over de zaak, zo meldt de eigenaar van populaire games als Call of Duty en Candy Crush in een verklaring. De SEC wilde niet op de kwestie reageren.