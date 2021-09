Ook Nikkei hard omlaag door schuldzorgen Evergrande

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, ging de beurs dinsdag hard omlaag in navolging van de forse koersverliezen op de wereldwijde markten een dag eerder. De zorgen over een dreigend bankroet van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande leidde ook op de Japanse beurs tot een brede verkoopgolf. Het aandeel Evergrande ging verder omlaag in Hongkong na de koersval op maandag. In Shanghai en Seoul waren de beurzen nog gesloten vanwege nationale feestdagen.

Evergrande zakte 4 procent na het koersverlies van dik 10 procent een dag eerder. Voorzitter Hui Ka Yuan van de door schulden geplaagde vastgoedreus verklaarde in een brief aan het personeel dat Evergrande de diepe crisis waar het bedrijf zich in bevindt te boven komt. Hij zei ook dat Evergrande zijn vastgoedprojecten zal opleveren zoals beloofd. Verder zal het concern zijn verantwoordelijkheden tegenover kopers van vastgoed, investeerders, partners en financiƫle instellingen nakomen. De Hang Seng-index in Hongkong hield het verlies beperkt tot 0,4 procent na de koersdaling van de meer dan 3 procent op maandag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,1 procent lager op 29.850,50 punten. Vooral de Japanse staalbedrijven en makers van bouwmachines werden van de hand gedaan door de vrees dat China minder staal en andere ruwe materialen zal afnemen vanwege de problemen in de vastgoedmarkt, waardoor er mogelijk minder gebouwd zal worden. De Japanse techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht in de Nikkei, zakte bijna 5 procent na het stevige verlies voor de Amerikaanse techbeurs Nasdaq. De Japanse luchtvaartmaatschappijen deden wel goede zaken dankzij aankomende versoepelingen van het Amerikaanse inreisbeleid.