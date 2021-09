OPEC: gascrisis Europa onderstreept belang fossiele investeringen

De gascrisis in Europa onderstreept het belang van meer investeringen in fossiele brandstoffen. Dat heeft secretaris-generaal Mohammad Barkindo van oliekartel OPEC gezegd op een energieconferentie in Dubai. In Europa zijn de gasprijzen naar records gestegen en er zijn zorgen over tekorten aan aardgas.

Barkindo stelt dat overheden moeten realiseren dat de overgang naar duurzame energiebronnen tijd nodig heeft. Hij vindt dat emoties van bijvoorbeeld klimaatactivisten nu de overhand hebben gekregen in de maatschappelijke discussie rond de energietransitie. Ook zegt hij dat oliebedrijven bijna worden “gegijzeld” door activistische aandeelhouders om de investeringen in fossiele brandstoffen te verlagen om zo de uitstoot terug te brengen.

De energieminister van Qatar voegde daaraan toe dat mensen niet moeten vergeten dat nieuwe fossiele investeringen nodig zijn om de productie op peil te houden. “Nu realiseren mensen zich ineens dat er een tekort is en we zijn nog niet eens in het winterseizoen.” Volgens hem is de vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) dat door Qatar wordt geproduceerd enorm hoog en kan niet altijd aan de vraag van klanten worden voldaan. Qatar is ’s werelds grootste lng-exporteur.