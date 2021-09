Ruim 3500 ondernemers aangemeld bij site tegen coronapas

Duizenden ondernemers hebben zich aangemeld bij een site die laat zien welke bedrijven nooit naar een coronatoegangsbewijs zullen vragen. Daaronder zijn ook tientallen horecagelegenheden. Die moeten gasten volgens de nieuwe regels vanaf 25 september wel vragen naar een coronapas voor toegang tot binnenruimtes.

Op de site, keuzevrijbijmij.nl, zijn namen van 3684 bedrijven te vinden die zich uitspreken tegen het gebruik van een coronapas. Het gaat volgens oprichters van de site om ondernemers die vinden dat de verplichte coronapas een tweedeling veroorzaakt, doordat mensen die niet voor een vaccinatie of coronatest kiezen worden uitgesloten van de maatschappij.

Vorige week kondigde het kabinet aan dat iedereen ouder dan 13 jaar voor het bezoek aan een café, theater of concertzaal een coronatoegangsbewijs nodig heeft. Het gaat dan om een negatieve coronatest, vaccinatiebewijs of bewijs dat je recent bent hersteld van corona. Daar staat tegenover dat de verplichting 1,5 meter afstand te houden vervalt.

De stichting Vrij Bij Mij, die achter de site zit, vindt dat Nederlanders door de verplichte coronapas in bepaalde gelegenheden niet langer vrij zijn in hun keuzes rond het eigen lichaam en de gezondheid. Onlangs schaarde het bestuur van de belangenorganisatie beUnited, die vooral kleine zelfstandigen vertegenwoordigt, zich achter die boodschap. Voorzitter Pancras Pouw: “Wij steunen dit platform ten volle. Mensen moeten weten waar ze terecht kunnen voor uitgaan, boodschappen, tandarts, kapper of waar men ook behoefte aan heeft.”

Keuzevrijbijmij.nl is niet de enige site met ondernemingen die zich tegen de coronapas keren. Zo’n 500 eet- en drinkgelegenheden hebben zich aangemeld op de site horecazonderprik.nl. Deze site biedt ook een ‘badge’ aan die restaurants en cafés kunnen plaatsen op hun eigen website om aan te geven dat ze niet om een coronatoegangsbewijs zullen vragen.