Verenigd Koninkrijk sluit deal over productie CO2

De Britse regering heeft een deal gesloten met de Amerikaanse kunstmestfabrikant CF Industries over de hervatting van de productie in het Verenigd Koninkrijk, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met de deal moeten dreigende problemen zoals lege supermarktschappen door een tekort aan CO2 worden opgevangen. Dat gas wordt namelijk op diverse manieren in de voedingsindustrie gebruikt en is een bijproduct van het maken van kunstmest.

CF kondigde vorige week aan twee Britse fabrieken stil te leggen vanwege de hoge gasprijs in Europa. Het maken van kunstmest is erg energie-intensief en het bedrijf had dus veel last van de stijgende gasprijs. Door de tijdelijke sluiting van de fabrieken viel de productie van CO2 ook snel terug.

Dat wordt onder meer wordt gebruikt om kippen en varkens te bedwelmen voor de slacht, maar ook bij het vacuĆ¼m verpakken van vlees waarbij het zorgt voor een langere houdbaarheid. Vleesverwerkende bedrijven hadden al gewaarschuwd dat er tekorten aan kip en varkensvlees konden ontstaan. Verder is CO2 ook nodig voor het produceren van droogijs, wat voor onlinesupermarkt Ocado al reden was om geen bevroren producten meer te verkopen.

Daarnaast gebruiken frisdrankfabrikanten het gas om prik aan hun drankjes toe te voegen. Volgens de branchevereniging van Britse frisdrankmakers hadden die bedrijven nog maar genoeg CO2 voor enkele dagen in voorraad. Importeren van CO2 vanuit de Europese Unie is ook lastig vanwege de brexit.

Ook in de EU is er minder CO2 omdat kunststoffabrikant Yara zijn Europese productie met circa 40 procent terug heeft gebracht vanwege de hoge gasprijzen. Nederlandse bedrijven lieten eerder aan het ANP weten daar nog geen problemen van te ondervinden.