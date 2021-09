Visma Raet: modaalverdiener houdt maandelijks 7,75 euro meer over

Nederlanders met een modaal salaris houden volgend jaar maandelijks netto 7,75 euro meer over dan dit jaar. Dat stelt HR-dienstverlener Visma Raet die de gevolgen van de kabinetsplannen van Prinsjesdag doorrekende. Die stijging komt neer op 0,34 procent.

Mensen die het minimumloon verdienen gaan er het meest op vooruit, berekende Visma Raet. Hun nettosalaris valt in 2022 32,54 euro per maand hoger uit, wat neerkomt op een toename van 2,06 procent. Ook mensen die twee keer modaal verdienen gaan er op vooruit. Zij houden maandelijks 19,25 euro meer over, wat een stijging van 0,51 procent is.

Visma Raet benadrukt dat de stijging in de nettosalarissen niets zegt over de koopkracht. Als de prijzen harder stijgen dan wat mensen meer aan salaris overhouden, dan gaan ze er alsnog op achteruit. Ook hield de HR-dienstverlener geen rekening met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies, waardoor de cijfers alsnog anders uit kunnen vallen.