Voorzitter Chinees Evergrande: bedrijf komt crisis te boven

De Chinese projectontwikkelaar Evergrande komt de diepe crisis waar het bedrijf zich in bevindt te boven. Dat schreef de voorzitter van Evergrande in een brief aan het personeel. Het op een na grootste vastgoedconcern van China kampt met een schuldenberg van ruim 200 miljard euro en beleggers vrezen een faillissement dat de hele sector kan raken. Mocht Evergrande zijn schulden niet kunnen afbetalen dan is dat ook een probleem voor honderden financiële instellingen die leningen hebben uitstaan bij het concern en dreigt een nieuwe schuldencrisis.

In de brief sprak Hui Ka Yuan zijn waardering uit voor het harde werk van de werknemers van Evergrande. Hij zei ook dat Evergrande zijn vastgoedprojecten zal opleveren zoals beloofd. Verder zal het concern zijn verantwoordelijkheden tegenover kopers van vastgoed, investeerders, partners en financiële instellingen nakomen.

De schuldenberg van Evergrande is gelijk aan 2 procent van het bruto binnenlands product van China en beleggers vrezen dat een faillissement voor een domino-effect kan zorgen op de Chinese vastgoedmarkt. Het concern is ondertussen druk bezig fondsen te werven om zijn vele kredietverstrekkers en leveranciers te betalen. Daarnaast doet Evergrande er alles aan om een liquiditeitscrisis te voorkomen die het einde van het bedrijf zou betekenen.

“Ik ben ervan overtuigd dat Evergrande met uw gezamenlijke inspanning en harde werk zijn donkerste moment te boven zal komen, zo snel mogelijk weer op volle schaal zal gaan bouwen en de cruciale doelstelling zal halen om de vastgoedprojecten op te leveren zoals beloofd”, schreef Hui. Hij meldde daarbij niet hoe het bedrijf deze doelen zal halen.