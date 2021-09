Airbus: toestel dat vliegt op waterstof tegen 2035 gereed

Airbus heeft steeds meer vertrouwen dat het tegen 2035 een toestel kan bouwen dat vliegt op waterstof. Dat heeft topman Guillaume Faury gezegd in een interview met Bloomberg TV. De Europese vliegtuigfabrikant begint waarschijnlijk met het produceren van toestellen voor de kortere afstanden.

De luchtvaart was in 2019 goed voor zo’n 3 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Waterstof wordt gezien als een belangrijke brandstof om die uitstoot terug te dringen. Het gebruik van accu’s, zoals in auto’s en vrachtwagens, is voor de luchtvaart niet geschikt, omdat ze te zwaar zijn en vliegen energie-intensief is. Waterstof stoot alleen water uit wanneer het wordt verbrand. En als het gas dat daarvoor nodig is wordt geproduceerd uit hernieuwbare energie, heeft het gebruik ervan weinig vervuilende gevolgen voor de atmosfeer.

Het is onduidelijk hoe snel waterstof impact kan hebben op de uitstoot van de sector. Naast de technische uitdagingen moeten ook luchthavens worden uitgerust met apparatuur zodat vliegtuigen waterstof kunnen tanken. Ook zal er veel meer van de duurzame brandstof moeten worden geproduceerd. In februari zei Airbus nog tegen vertegenwoordigers van de Europese Unie dat met waterstof aangedreven vliegtuigen met meer dan 150 zitplaatsen pas in 2050 wereldwijd zouden kunnen worden gebruikt.