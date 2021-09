Alitalia annuleert 175 vluchten vanwege stakingen

De Italiaanse vliegtuigmaatschappij Alitalia heeft vanwege geplande stakingen zo’n 175 vluchten moeten annuleren. De meeste daarvan hadden vrijdag moeten vertrekken, maar ook een aantal vluchten op donderdag en zaterdag is geschrapt. Het is nog niet duidelijk of vluchten van Alitalia van en naar Amsterdam zijn geannuleerd.

De luchtvaartmaatschappij gaat binnenkort verder met een stuk minder vliegtuigen en personeel. Nu werken er meer dan 10.000 mensen bij Alitalia en voor slechts 2800 van hen is straks plek bij opvolger Italia Trasporto Aereo (ITA). Onderhandelingen tussen ITA en de vakbonden liepen eerder deze week op niets uit.

Alitalia is al jaren technisch failliet en wordt door de overeind gehouden door de Italiaanse overheid. Deze zomer werd een akkoord tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie bereikt over een doorstart als ITA. Italiƫ trekt daar 3 miljard euro voor uit. Half oktober moet ITA volledig operationeel zijn.