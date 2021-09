ANWB schrapt coronabeperkingen voor reisverzekering

Het verzekeringsbedrijf van de ANWB heft alle coronagerelateerde beperkingen voor zijn reisverzekeringen op. Reizigers die afreizen naar gebieden met een oranje of rood reisadvies zijn voortaan ook verzekerd voor onvoorziene kosten als zij tijdens de reis corona krijgen of in quarantaine moeten.

Met het versoepelen van de voorwaarden breekt de ANWB naar eigen zeggen met de algemene lijn in reisverzekeringsland. De aanpassing geldt wel alleen voor de reisverzekering. De beperkingen blijven voorlopig wel van kracht op de annuleringsverzekering. Dat betekent dat een corona-uitbraak op de plaats van bestemming geen geldige annuleringsreden is.

De ANWB is niet de enige verzekeringspartij die de voorwaarden aanpast. Eerder deze maand kondigde Allianz bijvoorbeeld al aan dat medische kosten vanwege besmetting met corona meeverzekerd waren. Deze dekking geldt ook in gebieden die vanwege de pandemie nog een oranje reisadvies hebben. De dekking geldt alleen niet als het gebied waar je verblijft de kleurcode rood heeft.

Reisbrancheorganisatie ANVR vindt het een goede zaak dat verzekeraars zorgen voor meer dekking, laat een woordvoerster weten. Dat maakt het namelijk makkelijker voor mensen die graag op vakantie willen. Daarbij speelt ook mee dat reisorganisaties de laatste tijd reizen zijn gaan aanbieden naar gebieden die op de kaart met reisadviezen van de overheid nog oranje gekleurd zijn. De ANVR raadt mensen aan altijd eerst goed hun polisvoorwaarden te checken, zodat ze weten wat bij hun verzekering wel en niet is meeverzekerd.