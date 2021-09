Beurshandel in teken rentebesluit Federal Reserve

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken woensdag vooral naar de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve later op de dag de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering bekend zal maken. De markten verwachten dat de Amerikaanse centrale bank meer details zal geven over het begin van de afbouw van de coronasteunmaatregelen. De lager dan verwachte inflatie in augustus biedt de Fed mogelijk wat speelruimte om nog even te wachten met het terugdraaien van de coronasteun.

De Fed koopt nu maandelijks voor 120 miljard dollar, omgerekend ruim 100 miljard euro, aan schuldpapier op om zo de economie te stimuleren en de impact van de coronacrisis tegen te gaan. Maar nu de economie sterk herstelt neemt de roep om afbouw van de steun toe.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de Fed-dag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. De Nikkei in Tokio eindigde woensdag 0,7 procent lager na het besluit van de Japanse centrale bank om het monetaire beleid ongewijzigd te laten.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond de door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande in de gaten. Het bedrijf liet weten een akkoord te hebben bereikt met binnenlandse houders van obligaties. Daarmee voorkomt het concern voor nu dat het in gebreke blijft met bepaalde rentebetalingen. De vrees dat de Chinese vastgoedreus zou omvallen zorgde aan het begin van de week voor onrust op de wereldwijde aandelenmarkten. In Hongkong, waar het aandeel Evergrande een notering heeft, kon nog niet worden gereageerd op het nieuws aangezien de markt gesloten bleef vanwege een feestdag.

In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een korte vakantieperiode, noteerde de hoofdindex licht hoger. De Chinese centrale bank pompte aanzienlijk meer geld in de markten via het opkopen van kortlopende obligaties van commerciƫle kredietverstrekkers zodat banken meer kapitaal achter de hand hebben om schokken op te vangen. Beijing heeft laten doorschemeren geen directe hulp te willen verlenen aan het wankele vastgoedconcern Evergrande, maar wel zal optreden om een domino-effect door het omvallen van Evergrande te voorkomen.

De euro was 1,1722 dollar waard, tegen 1,1724 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,3 procent tot 71,43 dollar. Brentolie kostte ook 1,3 procent meer, op 75,31 dollar per vat.