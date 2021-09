Beurzen schudden zorgen Evergrande af, wachten op Fed-besluit

Op de Europese beurzen zijn de zorgen over het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande woensdag wat afgenomen. Het bedrijf gaat toch op tijd de rente op bepaalde leningen betalen, waarmee wanbetaling voorlopig van de baan lijkt. De vrees dat de vastgoedreus zou omvallen en andere partijen zou meesleuren zorgde aan het begin van de week nog voor onrust op de wereldwijde aandelenmarkten. Ook pompte de Chinese centrale bank miljarden extra in het financiële systeem zodat banken meer geld achter de hand hebben om eventuele schokken op te vangen.

De aandacht van beleggers verschoof daarbij van de problemen in de Chinese vastgoedmarkt naar de Federal Reserve (Fed), die later op de dag de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering zal bekendmaken. De markten verwachten dat de Amerikaanse centrale bank meer details zal geven over het begin van de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 787,97 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1081,49 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent.

ArcelorMittal (plus 4,1 procent) toonde herstel en was de grote winnaar in de AEX. Het staalconcern kreeg eerder deze week rake klappen door de vrees dat China minder staal zal afnemen door de problemen op de vastgoedmarkt. Olie- en gasconcern Shell volgde met een plus van 2,1 procent. Chipbedrijf ASMI was de grootste daler, met een min van 1,9 procent.

In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een plus van 3,1 procent. De staalbedrijven AMG en Aperam volgden met winsten tot 3 procent. Laadpalenfabrikant Alfen sloot de rij met een verlies van 2,4 procent. Bij de kleinere bedrijven profiteerde veevoerbedrijf ForFarmers (plus 2,1 procent) van een adviesverhoging door KBC Securities.

Universal Music Group (UMG) zakte 1,6 procent. Het grootste muzieklabel ter wereld werd dinsdag ruim 30 procent meer waard bij zijn beursdebuut op het Damrak. Het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga werd afgesplitst van het Franse moederbedrijf Vivendi. In Londen won Entain bijna 6 procent. Het Amerikaanse gokbedrijf DraftKings wil zijn Britse branchegenoot overnemen voor omgerekend bijna 19 miljard euro.

De euro was 1,1732 dollar waard, tegen 1,1724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 71,38 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 75,15 dollar per vat.