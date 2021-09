Bitcoin zakt kortstondig tot onder de 40.000 dollar

Cryptomunt bitcoin zakte eerder op woensdag voor het eerst sinds augustus kortstondig tot onder de 40.000 dollar, omgerekend ruim 34.000 euro, maar veerde daarna weer op. De munt verloor de voorbije dagen aan waarde na toenemende kritiek van toezichthouders. Het positieve sentiment op de wereldwijde markten zorgde er evenwel voor dat de dip tot onder de 40.000 dollar van korte duur was.

De vrees voor de impact van een mogelijke wanbetaling van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande zette de financiële markten de laatste dagen onder druk. Ook de verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve zijn crisissteun gaat afbouwen speelde een rol in het beurssentiment. Ook de bitcoin bleek niet immuun voor de uitverkoop op de traditionele markten.

Crypto’s bewegen steeds meer mee met het sentiment op de gereguleerde markten, nu toezichthouders de tokens nadrukkelijke in de gaten houden. In een dinsdag gehouden discussie over digitale munten zei de voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond SEC dat eerdere initiatieven van banken en andere bedrijven die alternatieve geldvormen aanboden, zijn mislukt. Verder geven Amerikaanse regels de SEC een steeds grotere controle over crypto’s, zo werd benadrukt. De SEC-voorzitter zei ook dat er enkele “gaten” zijn in het toezicht op digitale munten die het Congres zou kunnen helpen dichten, zoals het reguleren van crypto-uitwisselingen.

De Amerikaans toezichthouder Office of the Comptroller of the Currency stelde op zijn beurt dat crypto’s en andere op blockchain gebaseerde financieringen een bedreiging kunnen vormen voor het financiële systeem. Daarbij werd een vergelijking gemaakt met de manier waarop bepaalde derivaten, complexe financiële producten die zijn bedoeld om renterisico’s af te dekken, ruim 10 jaar geleden voor grote problemen zorgden.