Centrale bank VS kondigt mogelijk begin aan van crisissteunafbouw

De Amerikaanse koepel van centrale banken schetst bij het rentebesluit later op woensdag naar verwachting ook de eerste contouren voor de afbouw van de coronasteunmaatregelen. Dat is althans de verwachting op de financiële markten. Dat de inflatie in de VS in augustus wat lager uitviel dan verwacht, biedt de Federal Reserve speelruimte om de coronasteunpakketten nog niet direct af te bouwen. De rente blijft naar verwachting op het huidige lage niveau.

De inflatie speelt een belangrijke rol bij het beleid van de centrale bank. Als de prijzen te hard oplopen kan de Fed beslissen om steunmaatregelen eerder af te bouwen. Fed-baas Jerome Powell heeft tot dusver gezegd dat de hoge inflatie van tijdelijke aard is vanwege het sterke economische herstel van de pandemie.

De Fed koopt nu maandelijks voor 120 miljard dollar, omgerekend ruim 100 miljard euro, aan schuldpapier op om zo de economie te stimuleren en de impact van de coronacrisis tegen te gaan. Maar nu de economie sterk herstelt neemt de roep om afbouw van de steun toe.