EU biedt handelsvoordelen aan arme landen die verduurzamen

Ontwikkelingslanden en opkomende economieën kunnen twee derde van hun waar zonder douaneheffing in de Europese Unie importeren als ze zich verbinden aan bepaalde eisen voor milieubescherming, goed bestuur en respect voor mensenrechten. Dat stelt de Europese Commissie bij de presentatie van nieuwe handelsregelingen voor armere landen, die gaan gelden van 2024 tot 2034.

Al vijftig jaar biedt de EU kortingen op importtarieven voor goederen uit armere landen. De maatregelen zijn bedoeld om de economie in die landen te helpen groeien en er werkgelegenheid te scheppen. De allerarmste landen kunnen al onbeperkt tegen een nultarief de Europese markt op, zonder dat daar iets tegenover staat zoals het in ruil moeten importeren van goederen uit Europa. Dat geldt alleen niet voor wapens en munitie. Opkomende landen zoals India of Nigeria komen in aanmerking voor een gereduceerd tarief voor twee derde van alle producten die ze naar Europa verschepen.

De commissie biedt nu een nieuwe mogelijkheid: landen die zich verbinden aan Europese standaarden voor duurzaamheid, goed bestuur, mensen- en arbeidsrechten kunnen een nultarief krijgen voor twee derde van hun export naar EU-landen. In de regels worden onder andere rechten voor mensen met een handicap opgenomen en een verbod op kinderarbeid.

Brussel kan de zogeheten preferentiële toegang tot de EU-markt schrappen voor landen die zich volgens de commissie “serieus en systematisch” niet aan de afspraken houden.