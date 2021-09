Fortnite mogelijk nog jaren weg uit appstore Apple

Apple blijft het populaire onlinespel Fortnite verbieden in zijn App Store tot zijn slepende juridische conflict met maker Epic Games voorbij is en alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Dat heeft Apple laten weten aan Epic. Volgens Epic-topman Tim Sweeney kan dit nog wel vijf jaar in beslag nemen.

Apple en Epic zijn in een conflict verwikkeld over de commissies die Apple vraagt van ontwikkelaars van apps bij aankopen door gebruikers. Vorig jaar besloot Epic een eigen betalingssysteem aan te zetten in Fortnite, wat tegen de regels van de App Store indruist. Daarop verwijderde Apple het spel uit de softwarewinkel. Epic beschuldigde Apple vervolgens van monopolistisch gedrag en vroeg de rechter een oordeel te vellen.

De rechter oordeelde onlangs dat Apple meer mogelijkheden moet geven aan ontwikkelaars bij aankopen buiten de App Store om, maar zei ook dat Apple zich niet schuldig heeft gemaakt aan illegaal monopoliegedrag. Epic is in beroep gegaan tegen die uitspraak. Epic heeft ondertussen wel een verzoek gedaan om Fortnite weer toe te laten in de App Store, maar daar wil Apple dus niet aan beginnen.