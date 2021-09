Leonardo DiCaprio investeert in Nederlands kweekvleesbedrijf

Acteur Leonardo DiCaprio investeert in het Nederlandse bedrijf Mosa Meat, dat technologie heeft ontwikkeld om vlees te kweken als alternatief voor het slachten van dieren. De Amerikaan ziet kweekvlees als oplossing tegen klimaatverandering, omdat er veel minder broeikasgassen bij vrijkomen dan bij veeteelt. DiCaprio investeert ook in het Israëlische Aleph Farms, dat eveneens werkt aan gekweekt vlees.

Hoeveel de Oscarwinnaar in Mosa Meat en Aleph Farms steekt, maakten de twee bedrijven niet bekend. DiCaprio maakt zich al langer hard voor de strijd tegen klimaatverandering. Het houden en slachten van koeien, varkens en andere dieren voor vlees is een belangrijke bron van broeikasgassen. Door daar verandering in te brengen kan klimaatwinst worden geboekt, verwacht de acteur.

“Een van de meest impactvolle manieren om de klimaatcrisis te bestrijden, is door ons voedselsysteem te transformeren. Mosa Meat en Aleph Farms bieden nieuwe manieren om aan de wereldwijde vraag naar rundvlees te voldoen en tegelijkertijd enkele van de meest urgente problemen van de huidige industriële rundvleesproductie op te lossen”, verklaart de 46-jarige DiCaprio.

Het in 2016 opgerichte Mosa Meat is een spin-off van de Universiteit Maastricht. Het bedrijf maakt rundvlees met slechts enkele dierlijke cellen, die vervolgens gevoed worden om er vlees mee te laten groeien. Onderzoeker Mark Post, mede-oprichter van het bedrijf, haalde in 2013 de wereldpers met de presentatie van ’s werelds eerste gekweekte hamburger. Die kostte destijds nog wel 250.000 euro om te maken. Het doel is nu om kweekburgers betaalbaar te maken voor consumenten.

Mosa Meat heeft in verschillende investeringsrondes omgerekend zo’n 82 miljoen euro aan kapitaal opgehaald. Andere bekende investeerders zijn onder anderen topman Jitse Groen van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en de producent van vis- en veevoer Nutreco.