Netflix koopt rechten op verhalen en personages Roald Dahl

Streamingplatform Netflix heeft de rechten opgekocht van de verhalen van auteur Roald Dahl, bekend van kinderboeken als Matilda en Charlie and the Chocolate Factory. Na al drie jaar te hebben samengewerkt aan series en films die zijn gebaseerd op Dahls verhalen, koopt het Amerikaanse bedrijf nu de hele Roald Dahl Story Company. Die onderneming bezit de rechten op alle personages en verhalen die de in 1990 overleden Britse schrijver bedacht.

Netflix neemt niet vaak andere bedrijven over. Normaal gesproken sluit het mediabedrijf contracten af met bekende tv-producenten of regisseurs voor nieuwe programma’s. Met de deal hoopt het bedrijf programma’s te maken op basis van Dahls boeken die zowel kinderen als volwassenen trekken, nu de concurrentie van bijvoorbeeld Disney+ op dat vlak heviger wordt.

Voor welk bedrag Netflix de Roald Dahl Story Company overneemt, is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het om een aanzienlijk bedrag. Bij de eerdere samenwerking betaalde Netflix volgens media een bedrag tussen de 500 miljoen en 1 miljard dollar om de geesteskinderen van Dahl te mogen gebruiken.

Op dit moment werkt Netflix aan een serie op basis van het boek Charlie and the Chocolate Factory, dat in Nederland verscheen als Sjakie en de chocoladefabriek. Daarnaast werkt het streamingbedrijf met Sony aan een musicalversie van Matilda. Van beide boeken verschenen eerder al films.