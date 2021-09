Opnieuw mooie koerswinsten voor Europese beurzen

De aandelenbeurzen in Europa zijn woensdag met behoorlijke winsten gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. De zorgen bij beleggers over het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande namen verder af. Het bedrijf gaat toch op tijd de rente op bepaalde leningen betalen, waarmee wanbetaling voorlopig van de baan lijkt. De aandacht ging vooral uit naar het beleidsbesluit van de Federal Reserve later op de dag. Verwacht wordt dat de Amerikaanse centrale bank meer details zal geven over het begin van de afbouw van de coronasteun.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent hoger op 792,40 punten. De MidKap klom 1 procent tot 1085,13 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,5 procent.

ArcelorMittal (plus 4,5 procent) toonde herstel en was de grote winnaar in de AEX. Het staalconcern kreeg eerder deze week nog rake klappen door de vrees dat China minder staal zal afnemen door de problemen op de vastgoedmarkt. ING volgde met een plus van 2,7 procent. Zorgtechnologieconcern Philips, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en informatieleverancier Wolters Kluwers waren de grootste dalers met minnen van 0,9 procent.

Olie- en gasproducent Shell boekte een koerswinst van 1,8 procent, geholpen door de hogere olieprijzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,7 procent tot 71,66 dollar en Brentolie werd ook 1,7 procent duurder, op 75,64 dollar per vat. Op dinsdag deed Shell het ook al goed na het nieuws over een miljardenverkoop van oliebezittingen van het bedrijf in de Verenigde Staten aan branchegenoot ConocoPhillips.

Universal Music Group (UMG) verloor 3,8 procent op het Damrak. Het grootste muzieklabel ter wereld werd dinsdag ruim 30 procent meer waard bij zijn beursdebuut in Amsterdam. Het label achter popsterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga werd afgesplitst van het Franse moederbedrijf Vivendi.

In Londen won Entain ruim 5 procent. Het Amerikaanse gokbedrijf DraftKings wil zijn Britse branchegenoot overnemen voor omgerekend bijna 19 miljard euro. In Frankfurt steeg Traton, het moederbedrijf van de truckmerken MAN en Scania, bijna 2 procent in waarde. De dochteronderneming van het Duitse autoconcern Volkswagen zei dat de vrachtwagenverkopen in het derde kwartaal geraakt zullen worden door de wereldwijde chiptekorten in de auto-industrie.

De euro was 1,1737 dollar waard, tegen 1,1724 dollar een dag eerder.