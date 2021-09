Voorzitter zuivelcoöperatie FrieslandCampina vertrekt om onrust

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Erwin Wunnekink maakte een paar maanden na zijn aantreden bekend alweer af te treden vanwege de onrust binnen de samenwerking. Het vertrek van de voorzitter moet onder meer bijdragen aan het verbeteren van het draagvlak en het herstel van het vertrouwen in het bestuur, zo valt te lezen.

In een summiere verklaring meldt Wunnekink terug te treden in het belang van de coöperatie. “Er is veel onrust in onze coöperatie en in de sector. Juist in deze tijd hebben we eenheid en daadkracht nodig.” Wat die onrust precies is, werd niet benoemd. Naar verluidt is met de aanstelling van Wunnekink onvoldoende gebroken met het verleden en was hij niet de “frisse blik en nieuw leiderschap” die nodig was volgens zijn voorganger Frans Keurentjes, die in juni zijn functie neerlegde. Wunnekink was sinds december 2009 lid van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen.

De zuivelcoöperatie bestaat uit ruim 11.000 aangesloten melkveebedrijven en bijna 17.000 leden-melkveehouders. De samenwerking is weer 100 procent eigenaar van het gelijknamige zuivelbedrijf FrieslandCampina.

Bekend is dat binnen FrieslandCampina er ook veel beroering is over onder andere de eerder ingezette reorganisatie waarbij duizend banen bij de coöperatie werden geschrapt. Het vertrek van Wunnekink heeft volgens een woordvoerder niets met deze onrust te maken, omdat de leden eerder al instemden met de plannen.

Voormalig bestuurder van FrieslandCampina Frans van den Hurk gaf bij zijn vertrek eerder deze maand aan zich te weinig te herkennen in het gevoerde beleid. Ook zou hij in de acht maanden dat hij bestuurder was onvoldoende invloed hebben kunnen uitoefenen om het beleid te veranderen.

Eerder was er ook al gedoe over de vertrekpremie van financieel directeur Jaska de Bakker. Over de vergoeding van 1,1 miljoen euro ontstond ophef omdat FrieslandCampina kort daarvoor had bekendgemaakt dat er voor de leden-melkveehouders geen winstdeling in zit. Door de coronacrisis kon het zuivelconcern niet zoals gebruikelijk een jaarlijkse nabetaling uitkeren aan de aangesloten melkveehouders. De boeren die lid zijn van de coöperatie liepen daardoor tussen de 10.000 en 20.000 euro mis.

Vicevoorzitter Sandra Addink-Berendsen zal tijdelijk de taken van de voorzitter waarnemen.