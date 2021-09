Wall Street stijgt in afwachting van rentebesluit Federal Reserve

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten aan de dag begonnen. De angst voor een faillissement van de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande ebde wat weg na berichten dat het bedrijf een akkoord heeft gesloten met een groep obligatiehouders aan wie het binnenkort rentebetalingen moest doen. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar de Federal Reserve.

Deze Amerikaanse koepel van centrale banken komt tijdens de beursdag met zijn rentebesluit. Beleggers kijken vooral uit naar wat de Fed zegt over het zogenoemde ‘taperen’, het afbouwen van coronasteun. De algemene verwachting is echter dat dit op zijn vroegst pas bij de volgende vergadering in november wordt aangekondigd.

De Dow-Jonesindex steeg in de eerste minuten van de handel 0,7 procent tot 34.145 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,5 procent hoger gezet op 4373 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,3 procent omhoog tot 14.787 punten.

Pakketbezorger FedEx opende de boeken over het afgelopen kwartaal en had een hogere omzet. Door de toegenomen kosten voor arbeid ging de winst echter omlaag. Verhogingen van de tarieven kunnen die kostenstijging waarschijnlijk niet goedmaken, want FedEx verlaagde ook zijn winstverwachting voor het hele jaar en verloor 7,6 procent. Branchegenoot UPS daalde mee: min 3,3 procent.

Softwarebedrijf Adobe kwam ook met cijfers en deed het beter dan de verwachtingen van analisten. Die waren toch teleurgesteld omdat Adobe de verwachtingen maar net overtrof en de marge niet groter was. Het aandeel daalde 3,6 procent.

Luchtvaartmaatschappij American Airlines stond in de belangstelling omdat een alliantie met branchegenoot JetBlue volgens de Amerikaanse justitie in strijd is met mededingingsregels. De twee wilden vluchten in het noordoosten van de Verenigde Staten coördineren, wat volgens het ministerie van Justitie en de openbaar aanklagers van enkele staten feitelijk neerkomt op een fusie in de regio rond Boston en New York. Zij claimen dat reizigers in die regio benadeeld worden.

American Airlines is van plan de strijd met de overheid aan te gaan. “Ze hebben het mis en dat gaan we bewijzen”, liet topman Doug Parker van de luchtvaartmaatschappij weten in de Washington Post. Het aandeel American Airlines steeg 1,5 procent. Dat van JetBlue werd 1,3 procent hoger gezet.