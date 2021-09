AEX zet opmars voort na rentebesluit Federal Reserve

De Amsterdamse AEX-index zette donderdag het herstel voort na het zware koersverlies aan het begin van de week. Beleggers verwerkten de hogere slotstanden op Wall Street, waar positief werd gereageerd op het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank hield de rente ongewijzigd. In een toelichting op het rentebesluit zei centralebankpresident Jerome Powell dat mogelijk in november kan worden begonnen met de afbouw van de coronasteun en dat dit proces medio volgend jaar kan worden afgerond.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 799,28 punten. De hoofdindex heeft daarmee de 800 puntengrens, die vorige week voor het eerst werd bereikt, weer in het vizier. De graadmeter wist nog niet boven deze historische grens te sluiten. De MidKap won ook 0,9 procent, tot 1094,57 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent. De Londense FTSE-index klom 0,4 procent, voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag wordt bekendgemaakt.

Ook namen de zorgen over het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande verder af. Het aandeel Evergrande steeg bijna 20 procent in Hongkong nadat de vastgoedontwikkelaar een akkoord had bereikt met binnenlandse houders van obligaties, waarmee het concern voorkwam dat het in gebreke bleef.

Bijna alle 25 hoofdbedrijven op het Damrak stonden in het groen. Besi en ASMI behoorden tot de sterkste stijgers met winsten tot 2,5 procent. Analisten van Kepler Cheuvreux verhoogden de koersdoelen voor de twee chipbedrijven. Ook techinvesteerder Prosus en fintechbedrijf Adyen stonden in de kopgroep, met plussen tot 1,9 procent. Verzekeraar Aegon noteerde als enige een fractie lager.

In de MidKap zette Air France-KLM (plus 2,1 procent) de opmars voort. Volgens topman Ben Smith merkt de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie dat de vraag naar vliegreizen naar de Verenigde Staten gestaag aantrekt sinds het land bekendmaakte dat de grenzen weer opengaan voor buitenlandse reizigers. Beter Bed steeg 3,5 procent op de lokale markt. De beddenverkoper ontvouwde zijn nieuwe digitale strategie waarmee het bedrijf in 2025 een online-omzet van minstens 100 miljoen euro wil behalen.

De euro was 1,1716 dollar waard, tegen 1,1737 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 72,37 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 76,36 dollar per vat.