Amsterdamse beurs sluit voor het eerst boven 800 punten

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een aanzienlijke winst de handel uitgegaan, waarmee de AEX-index voor het eerst boven de 800 punten is geëindigd. Eerder doorbrak de graadmeter van 25 grootste beursfondsen aan het Damrak die symbolische grens al, maar daalde de index uiteindelijk weer iets voor de slotbel.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent hoger op 800,61 punten. Vooral de chip- en techbedrijven werden opgepikt na de recente koersdruk in de sector.

Aanhoudende zorgen over het wankelende vastgoedconcern Evergrande in China kon de goede stemming onder beleggers niet bederven. Daarnaast wordt over het algemeen goed gereageerd op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken bouwt naar verwachting de coronasteunmaatregelen vanaf november af, maar dat is vooral ingegeven door de sterk presterende economie in de Verenigde Staten.

Eind maart wist de AEX al het 21 jaar oude record van iets meer dan 700 punten uit de boeken te schrijven. Ook op aandelenbeurzen elders in de wereld worden geregeld records gebroken, dankzij het sterke economische herstel van de crisis. Daarbij spelen ook de lage rentes een rol. Daardoor worden obligaties relatief minder aantrekkelijk, dus gaat er veel geld van beleggers naar aandelen.

Chiptoeleveranciers Besi en ASMI waren de grote winnaars in de AEX met winsten tot 3 procent. Analisten van Kepler Cheuvreux verhoogden de koersdoelen voor de twee chipbedrijven. ING behoorde ook tot de sterkste stijgers met een plus van 2,4 procent.

Ook de MidKap van middelgrote beursfondsen sloot met een aardige winst van 0,7 procent op 1092,59 punten. Sterkste stijger was kunstmestproducent OCI met een plus van 2,5 procent. Op de lokale markt won beddenverkoper Beter Bed 0,6 procent na de onthulling van de nieuwe digitale strategie. In 2025 wil het bedrijf online een omzet van minstens 100 miljoen euro behalen.

Elders in Europa was de stemming overwegend positief. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot net geen 1 procent omhoog. Londen verloor een fractie.

De euro was 1,1724 dollar waard, tegen 1,1737 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 72,09 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 76,09 dollar per vat.