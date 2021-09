Bedrijvigheid Europese economieën koelt af

De bedrijvigheid in de grote Europese economieën is wat aan het afkoelen na de sterke opleving sinds de coronacrisis. De mindere groei komt onder meer door problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast zitten coronamaatregelen de eerdere opleving in de dienstensector, met daarin onder andere het toerisme en de horeca, in de weg.

Volgens marktonderzoeker Markit was in de Franse en de Duitse industrie met name sprake van tekorten aan grondstoffen en onderdelen. Daardoor koelde de bedrijvigheid in die landen meer af dan voorzien, aldus de maandelijkse enquête van inkoopmanagers. Ook de groei in de Duitse dienstensector vertraagde aanzienlijk na een sterke opleving in de zomer.

Een combinatie van factoren zoals de rondwarende Delta-variant van het coronavirus, aanbodproblemen en een gebrek aan capaciteit op vrachtschepen leidt tot grote prijsstijgingen. Deze prijspieken zitten het herstel van economieën over de hele wereld in de weg.

De algemene maatstaf voor de bedrijvigheid in de particuliere sector van Duitsland, de samengestelde PMI, daalde in september tot 55,3, terwijl economen hadden gerekend op een stand van 59,2. Een stand boven de 50 wijst daarbij op groei. In Frankrijk, waar de dienstensector iets minder wegzakte, daalde de graadmeter tot 55,1, waar op een stand van 55,7 werd gerekend. In de hele eurozone ging het om een daling naar een stand van 56,1 van 59 een maand eerder. Ook deze terugval was sterker dan voorspeld.

Tegelijkertijd nam in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, de historisch hoge inflatiedruk licht af. Maar bedrijven in Frankrijk kampten juist met stijgende kosten. Volgens econoom Joe Hayes van Markit zijn de tragere groei, de oplopende prijzen en de problemen in de leveringsketen nu we de winterperiode in gaan “op zijn zachtst gezegd verre van ideaal”, zei hij in een toelichting.