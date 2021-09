Groei economische bedrijvigheid VS zwakt steeds verder af

De groei van de economische bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van de Verenigde Staten is in september verder afgezwakt. Het Amerikaanse bedrijfsleven kampt met de gevolgen van de opmars van de Delta-variant van het coronavirus, maar ook met problemen in de wereldwijde toeleveringsketen en tekorten aan personeel.

Volgens cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit zakte de samengestelde inkoopmanagersindex voor industrie en dienstensector naar het laagste niveau in een jaar tijd. De index noteerde een stand van 54,5. In mei werd nog een recordniveau aangetikt van 68,7. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

Markit zegt dat met name in de dienstensector de groei aan het afzwakken is door de Delta-variant, waardoor bijvoorbeeld horeca en winkels weer moesten sluiten en ook de toerismebranche werd ondermijnd.

De afzwakkende activiteit in ’s werelds grootste economie lijkt ook zijn weerslag te hebben op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Volgens de overheid nam het aantal uitkeringsaanvragen vorige week met 16.000 toe tot 351.000. Dat cijfer viel hoger uit dan economen hadden verwacht.