HEMA stopt volgend jaar in Spanje

Winkelketen HEMA vertrekt volgend jaar uit Spanje. Het bedrijf gaf al eerder aan zich op zijn kernmarkten te willen richten en daar hoort Spanje niet bij. Eerder kondigde HEMA ook al aan zich uit het Verenigd Koninkrijk terug te trekken en liet het bedrijf weten de opties voor zijn Duitse winkels te bekijken.

Onder de nieuwe topvrouw Saskia Egas Reparaz wil HEMA zich meer richten op landen waar de meeste omzet wordt behaald. Naast thuismarkt Nederland gaat het om, België, Luxemburg en Frankrijk. “Het is natuurlijk jammer om tot de conclusie te moeten komen dat we in Spanje geen leidende marktpositie hebben kunnen opbouwen”, aldus Egas Reparaz bij de aankondiging van het vertrek uit het land. Volgens de topvrouw kan HEMA met een focus op een beperkter aantal landen “de groeikansen beter benutten”.

HEMA heeft zes winkels in Spanje. Die liggen allemaal in de steden Barcelona en Madrid.