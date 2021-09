Horeca Nederland waarschuwt voor grote weerstand tegen coronapas

De verplichting om gasten in de horeca te controleren op een coronatoegangsbewijs is bij veel ondernemers in de branche niet populair. Ruim vier op de tien leden die branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondervroeg, vinden dat het niet hun taak is om deze controles uit te voeren.

Nog meer ondervraagde horecaondernemers vinden de invoering van het coronatoegangsbewijs een slecht plan. En 21 procent weet nog niet of ze wel of niet gaan controleren. Aan het onderzoek deden ruim 3400 deelnemers mee, laat een woordvoerster weten.

Vanaf 25 september moet iedereen boven de 13 jaar die een binnenruimte van cafés of restaurants betreedt gecontroleerd worden op een coronatoegangsbewijs, die via een QR-code te scannen is. Deelnemers aan de enquête van KHN vrezen dat dit niet uit te voeren is. Zo zou de inzet van personeel voor deze taak hen op extra kosten jagen. Daarnaast vrezen de ondernemers ellenlange discussies over het coronabeleid, dat al tot polarisatie heeft geleid. Dat kan agressie en bedreigingen veroorzaken, denkt de branchevereniging.

Met het coronatoegangsbewijs is het mogelijk om de verplichte afstand van 1,5 meter te laten varen in de horeca, waardoor er meer mensen de kroeg of het restaurant in kunnen. Maar KHN is ook ontevreden over een andere maatregel die vorige week werd aangekondigd. Horecabedrijven moeten om middernacht dicht, waardoor bijvoorbeeld nachtclubs omzet missen. Daarom pleit de belangenorganisatie voor een voortzetting van de overheidssteun na 1 oktober.