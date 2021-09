Inflatie en afkoelende economie dilemma voor Britse centrale bank

De almaar oplopende prijzen en de afkoeling van de economische groei zorgen voor een dilemma voor de Britse centrale bank. Enkele weken geleden waarschuwde de Bank of England (BoE) dat de rente de komende jaren opgetrokken moet worden. Maar nu het herstel stagneert en de inflatie oploopt is het voor beleidsmakers zaak een goed evenwicht te vinden in wanneer het de leenkosten omhoog gooit zonder de groei te hard te remmen.

De Britse economische groei in juli viel lager uit dan geraamd en de verwachting voor de tweede jaarhelft is dat de economie achterblijft bij de eerdere ramingen van de BoE. Op de financiƫle markten wordt in reactie op de forse toename van de inflatie rekening gehouden met hogere leenkosten in de eerste helft van volgend jaar. Deze tegenstrijdige ontwikkelingen brengen de beleidsmakers in een netelige positie. Zij moeten enerzijds geloofwaardig blijven bij het stabiliseren van de prijzen. Anderzijds is het ook zaak het Verenigd Koninkrijk te helpen om op te krabbelen uit de diepste recessie in drie eeuwen.

Uit cijfers van marktonderzoeker Markit bleek ook dat de bedrijvigheid in de Britse economie afkoelt door onder andere problemen in de leveringsketen en de oplopende prijzen. De particuliere sector in het Verenigd Koninkrijk beleefde zelfs de zwakste maand sinds het herstel uit de crisis, wat bewijst dat het herstel tegen aanzienlijke tegenwind aanloopt.

Daarbij speelt mee dat het Verenigd Koninkrijk in bepaalde sectoren met aanzienlijke personeelstekorten zit, onder andere als gevolg van de brexit. Dat speelt onder andere in de verwerkende industrie. Fabrieken en dienstverlenende bedrijven verhoogden ook de prijzen stevig in een poging om de stijgende kosten voor loon, transport en producten door te berekenen.

De BoE komt later op donderdag met zijn rentebesluit.